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«Дзюба их вытянул на новый уровень — это супер». Генич — о дебютном сезоне «Акрона» в РПЛ

«Дзюба их вытянул на новый уровень — это супер». Генич — о дебютном сезоне «Акрона» в РПЛ
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Российский комментатор Константин Генич высказался о первом сезоне тольяттинского «Акрона» в Российской Премьер-Лиге.

«Блестящий, потрясающий сезон «Акрона», просто супер. Дебютанты в первом сезоне сыграли классно. Если бы не Дзюба… То, что Дзюба их вытянул на новый уровень и к нему подтянулись все остальные, это прям супер. Вот то, что они его в начале сезона взяли, и он предельно мотивированный их подтягивал, мотивировал, тянул туда наверх, это очень круто. Они были близки к зоне стыков, но молодцы. И в первенстве Самарской области они «Крылья» обошли», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 29 матчей.

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