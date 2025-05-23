«Это случится». В ЦСКА уверены, что смогут выиграть ещё один еврокубок

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил уверенность, что в будущем армейцы смогут завоевать ещё один еврокубок. В сезоне-2004/2005 ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. В матче за Суперкубок УЕФА армейцы проиграли «Ливерпулю» с тем же счётом.

«Если не мечтать о таких трофеях и таких вершинах, тогда нет смысла заниматься тем, что делаем мы. Конечно, это непросто, но когда-нибудь, я уверен, это случится вновь», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ этого сезона, набрав 56 очков за 29 матчей. Также армейцы сыграют в Суперфинале Кубка России с «Ростовом».