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Александр Мостовой рассказал, почему возглавил московский «Спартак» из ЛФЛ

Александр Мостовой рассказал, почему возглавил московский «Спартак» из ЛФЛ
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Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал, почему возглавил московский «Спартак» из любительской футбольной лиги.

«У нас был спор с Отариком Кушанашвили. Он за ЦСКА, я за — «Спартак». ЦСКА выиграл, поэтому в рамках спора я должен потренировать любительскую команду «Спартак». Это будет непродолжительное время. Мне надо отдать долг (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России Александр Мостовой завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге.

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