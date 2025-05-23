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Бубнов: если «Краснодар» первым не забьёт, в лучшем случае добьётся ничьей с «Динамо»

Бубнов: если «Краснодар» первым не забьёт, в лучшем случае добьётся ничьей с «Динамо»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Москва. Встреча состоится 24 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» проблема вся будет заключаться, чтобы забить, и забить первыми. Потому что, если они первыми не забьют, в лучшем случае они добьются ничьей, а ничья их не устраивает. Вот такой расклад. Игра должна получиться хорошая. Я надеюсь, что она получится хорошая», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 64 очка за 29 матчей. «Зенит» (63) располагается на второй строчке. «Динамо» (56) находится на четвёртом месте. Чтобы стать чемпионом, не оглядываясь на результат «Зенита», «Краснодару» нужна победа.

Турнирная таблица РПЛ
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