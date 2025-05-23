В «Черноморце» рассказали о ходе переговоров с РПЛ и РФС по вопросу домашней арены

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал, как проходят переговоры с Российской Премьер-Лигой и Российским футбольным союзом по вопросу домашней арены в случае выхода команды в РПЛ.

«Я не пытаюсь что‑то утаивать, работа ведётся. Она идёт в плотном контакте с собственниками стадиона, на который мы претендуем. Также параллельно с РПЛ и РФС относительно стадиона «Центральный» в Новороссийске. Начаты работы над освещением, заключён контракт на проектирование и монтаж систем контроля управления доступом, которые касаются Fan ID», — заявил Пономарёв в эфире «Матч ТВ».

За тур до конца Мелбет Первой лиги «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко. Одержав победу над «Нефтехимиком» (2:0) в 33-м туре, клуб из Новороссийска гарантировал себе попадание в стыковые матчи за право принять участие в РПЛ-2025/2026. Отставание от занимающего второе место «Торпедо» составляет три очка. Ранее сообщалось, что «Черноморец» может получить разрешение от РФС, если договорится о проведении домашних матчей следующего сезона на стадионе ФК «Сочи».