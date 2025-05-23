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Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в последнем туре РПЛ

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в последнем туре РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в последнем туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, за тур до конца сезона лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко.

«К чемпионской гонке в РПЛ спокойно и нейтрально отношусь, потому что «Зенит» и «Краснодар» — не «наши». Не сказать, что мне всё равно, но не болею за кого-то. Есть фраза «победит, кто заслужил», но есть много команд, которые чего-то заслуживают, но не выигрывают. Вот если завтра «Краснодар» обыграет «Динамо», станет чемпионом. Так что всё зависит от них.

Перед сезоном я говорил, что интрига будет до последнего тура. Вот пожалуйста — так и есть. Тем интереснее, нежели «Зенит» становится чемпионом за пять туров», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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