«Атлетик» объявил о продлении контракта с главным тренером Вальверде

61-летний испанский тренер Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» Бильбао. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Срок нового контракта тренера с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Таким образом, Вальверде проведёт 10 лет в качестве главного тренера клуба. Ранее он возглавлял команду в периоды с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 год.

«После фантастического сезона тренер клуба номер один по количеству проведённых матчей (451) будет возглавлять команду, которая вернётся в Лигу чемпионов», — написано в сообщении клуба.

«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 70 очков за 37 матчей и уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.