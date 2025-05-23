Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: что произойдёт, если «Зенит» не выиграет РПЛ? Команда же не распадётся

Александр Мостовой: что произойдёт, если «Зенит» не выиграет РПЛ? Команда же не распадётся
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что не случится ничего страшного, если «Зенит» не выиграет РПЛ. Напомним, за тур до конца сезона лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко.

«С одной стороны, пойму увольнение Семака, если «Зенит» не станет чемпионом. С другой — говорят, как можно увольнять, ведь он до этого всё выигрывал. Но в жизни ничего вечного не бывает. Нет результата — освободите место. В других командах, если результата нет, по три-четыре тренера меняют за сезон. Всё когда-то заканчивается.

Ну не выигрывает «Зенит» чемпионство, что произойдёт? Команда же не распадётся, футболисты не разбегутся. В команде сумасшедшие условия. Мы нигде не играем, а условия лучше, чем у тех, кто выигрывает Лигу Европы, Лигу чемпионов и разные кубки. Где ещё такое существует?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в последнем туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android