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Карпин рассказал, стоит ли Арсену Захаряну возвращаться в РПЛ

Карпин рассказал, стоит ли Арсену Захаряну возвращаться в РПЛ
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, стоит ли полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну возвращаться в какой-либо российский клуб.

«Я сейчас выскажу своё мнение, но каждый сам решает свою судьбу. Для начала Арсену нужно восстановиться, пройти летние сборы и попытаться проявить себя в следующем сезоне. То, что его там ждут, верят и надеются на него — это 100 процентов. Знаю это, разговаривал со спортивным директором «Сосьедада». Покупка Захаряна — это была не прихоть тренера, а желание клуба. Так что от смены наставника футболист не пострадает», — приводит слова Карпина издание «Российская газета».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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