Стало известно, сколько билетов продано на Суперфинал Кубка России

Пресс-служба Кубка России сообщила о темпе продажи билетов на Суперфинал турнира, в котором сыграют московский ПФК ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, и начнётся в 18:00 мск.

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Так, по официальным данным, на Суперфинал уже реализовано более 30 тыс. билетов.

Отмечается, что для покупки билетов обязательно нужно оформить карту болельщика (Fan ID).

Напомним, действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0. Чаще всего Кубок России выигрывал московский «Локомотив» — девять раз.