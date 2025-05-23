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Стало известно, сколько билетов продано на Суперфинал Кубка России

Стало известно, сколько билетов продано на Суперфинал Кубка России
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Пресс-служба Кубка России сообщила о темпе продажи билетов на Суперфинал турнира, в котором сыграют московский ПФК ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, по официальным данным, на Суперфинал уже реализовано более 30 тыс. билетов.

Отмечается, что для покупки билетов обязательно нужно оформить карту болельщика (Fan ID).

Напомним, действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0. Чаще всего Кубок России выигрывал московский «Локомотив» — девять раз.

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