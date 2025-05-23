Аршавин: как в «Зенит» пришёл «Газпром», клуб стал расти, задавать тон российскому футболу

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил роль влияния спонсора сине-бело-голубых «Газпрома» на прогресс клуба. Напомним, ОАО «Газпром» приобрело контрольный пакет акций «Зенита» в конце сезона-2005.

— Сегодня «Зенит» — флагман российского футбола. Сколько ещё лет клуб будет удерживать лидерство?

— Никто не ответит на этот вопрос. Если у клуба сохранится такое же финансирование, которое есть последние 15 лет, то «Зенит» точно будет на верхушке. Понятно, что конкуренты хотят скинуть лидера, это нормально. Но с тех пор, как в «Зенит» пришёл «Газпром», клуб стал расти. Всё же раньше «Зенит» был на периферии во всех смыслах этого слова, а сегодня он задаёт тон в российском футболе, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В последнем матче внутреннего первенства текущего сезона сине-бело-голубые сыграют с грозненским «Ахматом». Игра состоится в эту субботу, 24 мая, и начнётся в 16:30 мск. На протяжении последних шести лет «Зенит» неизменно становился чемпионом страны.