Экс-защитник «Зенита» Родригао перешёл в «Црвену Звезду»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао заключил контракт с «Црвеной Звездой». Об этом информирует официальный сайт сербского клуба.

Фото: ФК Црвена Звезда

Стороны заключили контракт сроком на два сезона. Бразилец будет выступать за новую команду под пятым номером на спине.

Последним клубом Родригао был «Зенит», который расторг контракт с защитником в феврале. Бразилец перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.