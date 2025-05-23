«Динамо» может побороться со «Спартаком» за игрока из «Атлетико Минейро» — Bica Galo

Московское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Атлетико Минейро» Рубенсу. Об этом сообщает Bica Galo в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к бразильскому футболисту также проявляет московский «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые могут предложить € 7 млн за переход Рубенса.

В нынешнем сезоне бразильский хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Рубенса с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: