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Мостовой: как «Химки» до такого докатились? Всё копилось годами, а сейчас взорвалось

Мостовой: как «Химки» до такого докатились? Всё копилось годами, а сейчас взорвалось
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о подмосковных «Химках». У клуба есть серьёзные проблемы с финансами и большая задолженность по зарплатам. Это ставит под угрозу лицензирование красно-чёрных на следующий сезон РПЛ.

«Вопрос о ситуации в «Химках» надо сформулировать так: как они до такого докатились? Это же произошло не сегодня, а копится несколько лет. Долги копятся, чехарда с руководством, тренерами и футболистами. Всё это копилось, а сейчас взорвалось. Варианта теперь два — или расформируются, или останутся. По составу «Химки» — нормальная команда, но не нужно было доводить до такого.

Болельщики не ходят, но что сделать? Они пойдут на стадион, если «Химки» будут находиться вверху таблицы. В Москве столько команд, перенасыщение. И все с именами, по сто лет существуют. В Лондоне тоже по семь или восемь команд, но там других видов спорта, кроме футбола, нет. Поэтому для них футбол — религия. Помню момент, когда «Химки» в финале Кубка играли, народ приходил. Ответ простой: будет результат — болельщики будут приходить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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