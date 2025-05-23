Каннаваро сравнил гонку за титул Серии А с развязкой борьбы в Ла Лиге в сезоне-2006/2007

Бывший капитан сборной Италии и экс-игрок «Реала» Фабио Каннаваро рассказал о сходстве между гонкой за титул в Серии А между «Наполи» и «Интером» и развязкой борьбы между «Реалом» и «Барселоной» в сезоне-2006/2007, когда судьба титула чемпиона Ла Лиги также решалась в последний день. «Сливочные» завоевали чемпионство в 2007 году.

«Тренер Капелло сыграл решающую роль в этом опыте. В перерыве мы были на пределе, он нас успокоил и оказал максимальную поддержку. «Наполи» с этой точки зрения может быть спокоен: у них на скамейке запасных такой лидер, как Конте.

«Наполи» будет играть дома против «Кальяри», который уже в безопасности, но это ничего не значит. Им придётся выйти на поле, сделать простые вещи правильно и выиграть игру. Болельщики смогут внести большой вклад», — приводит слова Каннаваро Football Italia.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 79 очков за 37 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 78 очков. Сегодня, 23 мая, неаполитанцы сыграют с «Кальяри», а «нерадзурри» будут играть с «Комо». Обе встречи начнутся в 21:45 мск.