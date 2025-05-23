«Звук» и «Чемпионат» сделают финал ЛЧ громче

Футбол — это не только игра, но и эмоции: музыкальный сервис «Звук» и спортивный портал «Чемпионат» собрали музыку, атмосферные подкасты и факты о футболе, чтобы настроить болельщиков на одно из самых ожидаемых спортивных событий года.

Фото: Звук

Приближается один из самых ожидаемых футбольных матчей — финал Лиги чемпионов УЕФА — 2025. Музыкальный сервис «Звук» и спортивный портал «Чемпионат» объединили силы, чтобы подогреть страсть болельщиков и подготовиться к матчу на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая 2025 года. Игра объединяет болельщиков задолго до стартового свистка и не отпускает после финального. «Звук» и «Чемпионат» собрали аудиоподборку, чтобы каждый мог заранее настроиться на матч, пережить финал с максимальной страстью и забрать атмосферу с собой.

Что может лучше подготовить к финалу, чем мощный саундтрек? В подборке «Чемпионата» в «Звуке» можно послушать плейлисты, посвященные командному духу, чувству триумфа, культовому футбольному симулятору, атмосфере стадионов и, конечно, самой игре.

«Вместе со спортивным порталом «Чемпионат» мы хотим, чтобы каждый болельщик прожил финал Лиги чемпионов на полную — с музыкой, которая зажигает, подкастами, которые вдохновляют, и реальными историями, которые удивляют. Пусть этот финал станет незабываемым моментом вашей футбольной истории!» — сказал директор по контенту музыкального сервиса «Звук» Илья Карпухин.

Разобраться в тактике, вспомнить легендарные моменты и зарядиться на финал ЛЧ помогут подкасты. Например, «Премьер-лига несправедливости» подойдёт всем, кто захочет послушать остроумное обсуждение спорных моментов, судейских решений и футбольных драм РПЛ, «Хаит и Телингатер. Обзор европейского футбола» — тем, кому интересен полный разбор каждого тура и событий главных лиг мирового футбола, подкаст Городницкого — увлекающимся инсайдами, биографиями, инфобомбами спорта, стримы Лукомского и шоу «Футбольный механизм» — тем, кто следит за интеллектуальной и технической стороной футбола.

А ещё «Чемпионат» вместе со «Звуком» подготовили подборку увлекательных фактов о Лиге чемпионов, которые добавят интриги к просмотру финала, и запустили интерактивное голосование в музыкальном сервисе. С его помощью болельщики могут выбрать своего фаворита финала турнира.

Финал Лиги чемпионов можно посмотреть в Okko.