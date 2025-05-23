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Жирков: если «Зенит» станет чемпионом, то Соболев будет стоить € 10 млн

Жирков: если «Зенит» станет чемпионом, то Соболев будет стоить € 10 млн
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Соболев — хороший нападающий, у него есть потенциал, вместе играли за сборную. Он и спасает иногда сине-бело-голубых, как это было в матче против «Пари НН». Если они станут чемпионами, то Соболев будет стоить € 10 млн», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Всего в текущем сезоне Александр провёл 31 матч во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и две результативные передачи. Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака».

Напомним, за тур до конца сезона лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко. В 30-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Ахматом», а «быки» встретятся с московским «Динамо».

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