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Пресс-служба Кубка России назвала имена двух лучших центральных защитников турнира

Пресс-служба Кубка России назвала имена двух лучших центральных защитников турнира
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Пресс-служба Фонбет Кубка России в своём телеграм-канале назвала имена двух лучших центральных защитников турнира в сезоне-2024/2025. По итогам голосования в символическую сборную Кубка попали Виллиан Роша из ЦСКА и Максим Осипенко из «Ростова».

В нынешнем розыгрыше турнира Роша принял участие в восьми встречах, в которых отдал одну результативную передачу. Осипенко сыграл девять матчей, в которых отметился одним голом и одной передачей.

Ранее в символическую сборную также попали голкипер ростовчан Рустам Ятимов и защитник армейцев Виктор Мойзес.

Напомним, «Ростов» вышел в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники». Соперником ростовчан станет московский ЦСКА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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