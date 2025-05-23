Юрий Сёмин поделился ожиданиями от развязки в борьбе за золото в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в последнем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Напомним, за тур до конца сезона лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», опережающий санкт-петербургский «Зенит» на одно очко.

«Развязка РПЛ будет как кубковая игра, где нет фаворитов. В таких матчах побеждает тот, кто более хладнокровен, кто лучше физически готов на данное время. В таких матчах большое давление — и на «Зенит», и на «Краснодар». Но есть помощь — они играют дома. У обеих команд будут полные стадионы. Нас ждут интересные матчи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.