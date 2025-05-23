«Челси» хочет купить Педро у «Брайтона» за € 60 млн до начала клубного ЧМ — Globo

«Челси» рассчитывает купить 23-летнего форварда «Брайтона» Жуана Педро до начала клубного чемпионата мира (15 июня). Об этом сообщает Globo.

По информации источника, лондонский клуб уже начал переговоры с «чайками» и готов предложить им € 60 млн за бразильского футболиста. «Челси» стремится ускорить переговорный процесс по Педро.

В нынешнем сезоне Педро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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