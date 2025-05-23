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Слот ответил спортдиректору «Барселоны», заявившему о восхищении Луисом Диасом

Слот ответил спортдиректору «Барселоны», заявившему о восхищении Луисом Диасом
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слова спортивного директора «Барселоны» Деку, заявившего о восхищении нападающим мерсисайдцев Луисом Диасом. Ранее СМИ сообщали, что колумбийский футболист является главной трансферной целью сине-гранатовых на лето.

«Я также восхищаюсь Ламином Ямалем и Рафиньей», — приводит слова Слота ESPN.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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