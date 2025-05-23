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Сёмин — о финале Лиги Европы: «Тоттенхэм» уже созрел когда-то победить

Сёмин — о финале Лиги Европы: «Тоттенхэм» уже созрел когда-то победить
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу лондонского «Тоттенхэма» в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Финал Лиги Европы оставил двоякое впечатление. Был не очень высокий уровень комбинационного футбола. Но был очень высокий накал в плане боевитости и борьбы. На мой взгляд, «Тоттенхэму» повезло больше в этом матче. «Манчестер Юнайтед» имел больше моментов, больше атаковал. Но этот сезон в очередной раз без титулов для «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» уже созрел когда-то победить. Они имеют большую аудиторию болельщиков и великолепный стадион — один из самых лучших в Англии. Они использовали свои преимущества. Мы их можем поздравить с первым трофеем за столько лет! Я даже не думал об этом (смеётся)», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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