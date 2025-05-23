Сёмин — о финале Лиги Европы: «Тоттенхэм» уже созрел когда-то победить

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу лондонского «Тоттенхэма» в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Финал Лиги Европы оставил двоякое впечатление. Был не очень высокий уровень комбинационного футбола. Но был очень высокий накал в плане боевитости и борьбы. На мой взгляд, «Тоттенхэму» повезло больше в этом матче. «Манчестер Юнайтед» имел больше моментов, больше атаковал. Но этот сезон в очередной раз без титулов для «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» уже созрел когда-то победить. Они имеют большую аудиторию болельщиков и великолепный стадион — один из самых лучших в Англии. Они использовали свои преимущества. Мы их можем поздравить с первым трофеем за столько лет! Я даже не думал об этом (смеётся)», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.