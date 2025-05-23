Суперкубок России — 2025 пройдёт с использованием системы Fan ID — источник

Для посещения Суперкубка России по футболу — 2025 болельщикам потребуется оформить паспорт болельщика (Fan ID). Об этом сообщает спортивный журналист Василий Конов.

«По моей информации, сегодня принято официальное решение и теперь для посещения Суперкубка зрителям, а также другим участникам мероприятия потребуется оформление Fan ID ровно так, как это происходит в РПЛ и на финале Кубка», — написал Конов в своём телеграм-канале.

Суперкубок разыгрывают между собой чемпион России и победитель Кубка России. Этим летом игра состоится 12 или 13 июля.

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех матчей футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.