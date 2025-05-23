Холикбердиев: у «Краснодара» самый посещаемый стадион в России, клуб стал большим

Тахир Холикбердиев, известный болельщик «Краснодара», футбольный агент, отметил высокую посещаемость домашнего стадиона «быков».

«Вы спрашивали, остались ли на стадионе те олды. Да много кто остался. Просто все повзрослели: у кого-то больше детей, у кого-то больше работы. Многие теперь сидят на центральной или VIP-трибуне. Но отношение города к команде изменилось. Сейчас «Краснодар» — самый посещаемый стадион в России, несмотря на всё безумие с Fan ID. Заполняемость — самая высокая. А фан-сектор сформировался сам по себе. Он другой, не такой, как раньше. Но это, может быть, и хорошо. Там девушки, молодые ребята. Уже видно фан-клубы в разных городах. Это показатель — клуб стал действительно большим», — сказал Холикбердиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фото: Из личного архива Тахира Холикбердиева

После 29 туров РПЛ «Краснодар» набрал 64 очка и занимает первое место.

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