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Холикбердиев: бесит формулировка «Главный матч в истории «Краснодара»

Холикбердиев: бесит формулировка «Главный матч в истории «Краснодара»
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Тахир Холикбердиев, известный болельщик «Краснодара», футбольный агент, высказался о грядущем матче 30-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с московским «Динамо» (24 мая). Результат этой игры способен повлиять на судьбу чемпионства в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тяготит ли меня отсутствие трофеев? Нет. Хочется? Конечно, хочется. Но меня бесит вот эта формулировка: «Главный матч в истории «Краснодара». А что, когда мы дважды играли в финале Кубка России, история клуба заканчивалась? Или она закончится в субботу? Конечно, нет. Да, это главный матч сезона, но история не закончится.

Мне бы хотелось, чтобы команда играла в тот футбол, за который её полюбили. За стиль, за смелость, за движение, за дух. Даже сейчас, живя в Европе, я часто слышу от людей: «О, ФК «Краснодар» — да, знаем!» Это уже не локальный клуб. Но при этом он сохранил в себе свою душу — ту самую краснодарскую открытость, провинциальность, простоту. И это главное», — сказал Холикбердиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 29 туров РПЛ «Краснодар» набрал 64 очка и занимает первое место. «Зенит» набрал 63 очка и располагается на второй строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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