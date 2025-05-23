Арсен Захарян может сыграть в матче «Реала Сосьедад» с мадридским «Реалом»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян может сыграть в матче с мадридским «Реалом» в 38-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 24 мая, начало — в 17:15 мск.

«Если мы будем играть как обычно, то сможем дать бой «Реалу» и даже победить. Захарян чувствует небольшой дискомфорт, но ничего серьёзного. Похоже, он примет участие в матче», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

В конце февраля Захарян получил рецидив травмы четырёхглавой мышцы в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0). В текущем сезоне Арсен провёл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.