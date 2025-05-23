Okko впервые запустит студию в городе финала ЛЧ. Гостями станут Матерацци и Пирес

Онлайн-кинотеатр впервые в истории российского спортивного вещания запустит выездную студию в городе финала Лиги чемпионов. Гостями эфира из Мюнхена станут звёзды мирового футбола Марко Матерацци, Робер Пирес и Диего Лугано. К ним присоединятся эксперты, в том числе Юрий Сёмин и Нобель Арустамян.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая. Студия Okko будет выходить в эфир ежедневно с 26 мая в 20:00 мск. Её ведущими станут Мария Мыльникова, Дарья Исаева, Владислав Прусов и Кирилл Пупшев. Также в программе появятся Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт, которые прокомментируют решающий матч между «ПСЖ» и «Интером».

Сервис планирует выпуск дополнительного эксклюзивного контента к финалу. Зрители Okko увидят прибытие игроков на стадион, аналитические программы и интервью. Ранее комментаторы Okko переозвучили все финалы Лиги чемпионов за последние 35 лет. Архивные матчи главного клубного турнира Европы уже начали появляться в сервисе в хронологическом порядке. Кроме того, онлайн-кинотеатр запустил оригинальное шоу «Футлор», в котором эксперты выберут лучшего игрока, клуб и финал ЛЧ за 25 лет.

31 мая параллельно с выездным медиацентром будет работать московская студия с ведущим Денисом Алхазовым и гостями Сергеем Игнашевичем и Дмитрием Чельцовым.

Заместитель шефа спортивной редакции Okko Роман Гутцайт отметил, что важной задачей сервиса является освещение финала в максимально полном объёме:

«Это не просто матч, это культурное и спортивное явление. И впервые в истории Okko будет освещать финал целую неделю из уникальной студии с топовыми экспертами прямо из сердца принимающего города. Такого объёма качественного эксклюзивного контента вокруг финала Лиги чемпионов российские вещатели не создавали никогда».