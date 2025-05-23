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«Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» ведут переговоры по переходу Комличенко

«Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» ведут переговоры по переходу Комличенко
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«Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» борются за подписание нападающего «Ростова» Николая Комличенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все три клуба провели переговоры с руководством «Ростова» и окружением игрока. Ясность по будущему форварда должна наступить в ближайшие дни.

Ранее об интересе «Спартака» к Комличенко сообщил «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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