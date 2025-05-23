Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гурцкая заявил, что часть игроков «Динамо» отказались ехать на матч с «Краснодаром»

Агент Гурцкая заявил, что часть игроков «Динамо» отказались ехать на матч с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что часть футболистов московского «Динамо» будет отсутствовать в заявке на матч с «Краснодаром» в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 24 мая, начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключён вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место. Гусев (исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых. — Прим. «Чемпионата») собрал игроков: «Ребят, всё понимаю, всё принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар».

– Кто-то сказал, что не готов?
– Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймёте по заявке, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка. На второй строчке располагается «Зенит» (63). Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с грозненским «Ахматом» в заключительном туре РПЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» ведут переговоры по переходу Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android