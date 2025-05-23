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Гарначо недоволен ролью в «МЮ» при Амориме и хочет покинуть клуб — ESPN

Гарначо недоволен ролью в «МЮ» при Амориме и хочет покинуть клуб — ESPN
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо недоволен ролью в команде, которую он играет при главном тренере Рубене Амориме. В частности, 20-летний футболист расстроен, что провёл всего 20 минут на поле в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (1:0). Об этом сообщает ESPN.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

По информации источника, в ближайшие дни должна состояться встреча представителей «Манчестер Юнайтед» и нападающего, на которой они обсудят уход игрока из клуба. Подчёркивается, что «красные дьяволы» готовы расстаться с аргентинцем, если поступит устраивающее их предложение.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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