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«Вы изменили мою жизнь». Игрок «Реала» Винисиус написал открытое письмо Карло Анчелотти

«Вы изменили мою жизнь». Игрок «Реала» Винисиус написал открытое письмо Карло Анчелотти
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Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор написал открытое письмо Карло Анчелотти. Ранее «сливочные» объявили, что итальянец покинет клуб по завершении текущего сезона.

«Спасибо, тренер. За всё. Вы лучший. С момента вашего приезда в Мадрид вы изменили мою жизнь как игрока и как человека. Вы вселили в меня уверенность, заставили меня расти и были рядом со мной в любой момент, на поле и за его пределами.

Мы выиграли две Лиги чемпионов, два чемпионата Испании и многое другое… Но больше всего я ценю то, как вы относились ко мне, то смирение и то, как вы управляли мной все эти годы. Вы всегда защищали меня и оберегали, когда я больше всего в этом нуждался.

Сегодня трудно говорить «прощай». Раздевалка «Реала» будет скучать по вам. Я буду скучать. Но в то же время я счастлив знать, что у нас уже есть дата, когда мы встретимся снова: теперь уже вместе, в футболке сборной Бразилии. Это судьба. Я буду ждать вас в Бразилии.

С любовью, Вини-младший», — написал бразилец в своих соцсетях.

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