«Вы изменили мою жизнь». Игрок «Реала» Винисиус написал открытое письмо Карло Анчелотти

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор написал открытое письмо Карло Анчелотти. Ранее «сливочные» объявили, что итальянец покинет клуб по завершении текущего сезона.

«Спасибо, тренер. За всё. Вы лучший. С момента вашего приезда в Мадрид вы изменили мою жизнь как игрока и как человека. Вы вселили в меня уверенность, заставили меня расти и были рядом со мной в любой момент, на поле и за его пределами.

Мы выиграли две Лиги чемпионов, два чемпионата Испании и многое другое… Но больше всего я ценю то, как вы относились ко мне, то смирение и то, как вы управляли мной все эти годы. Вы всегда защищали меня и оберегали, когда я больше всего в этом нуждался.

Сегодня трудно говорить «прощай». Раздевалка «Реала» будет скучать по вам. Я буду скучать. Но в то же время я счастлив знать, что у нас уже есть дата, когда мы встретимся снова: теперь уже вместе, в футболке сборной Бразилии. Это судьба. Я буду ждать вас в Бразилии.

С любовью, Вини-младший», — написал бразилец в своих соцсетях.