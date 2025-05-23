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«Манчестер Сити» может усилить состав защитником из клуба АПЛ — Романо

«Манчестер Сити» может усилить состав защитником из клуба АПЛ — Романо
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Футболист «Ньюкасла» Валентино Ливраменто является главной трансферной целью «Манчестер Сити» для укрепления позиции правого защитника. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сороки» не намерены идти на уступки «горожанам» в переговорах по 22-летнему игроку, поскольку хотят сохранить его в клубе.

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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