Григорян рассказал, в чём прибавило «Динамо» после назначения Гусева и.о. главного тренера

Российский тренер Александр Григорян объяснил, в чём изменилась игра московского «Динамо» после назначения Ролана Гусева на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Гусев добавил прагматизма обороне «Динамо». Он перешёл на игру в два опорника, в атаке теперь не одна ложная девятка, а две: Бителло и Хорхе Карраскаль. Ролан поменял систему и структуру игры. «Динамо» превзошло себя в обороне и стало ярче выглядеть в атаке. Но можно ли делать выводы после столь небольшого числа матчей? Нет. Ответ будет дан после игры с «Краснодаром», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с 56 очками в 29 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет шансы стать третьим, если наберёт в 30-м туре больше очков, чем играющий дома с «Пари НН» ЦСКА. При этом бело-голубым предстоит выездная встреча с претендентом на чемпионство «Краснодаром».