Модрич может стать одноклубником Месси — Mundo Deportivo

39-летний полузащитник Лука Модрич может присоединиться к «Интер Майами» грядущим летом после того, как покинет мадридский «Реал». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, хорватский футболист подпишет контракт, рассчитанный на сезон. Подчёркивается, что ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попросил руководство клуба о приглашении Модрича.

В нынешнем сезоне 39-летний полузащитник принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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