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Гвардиола рассказал, примет ли Уокер участие в клубном чемпионате мира в составе «Сити»

Гвардиола рассказал, примет ли Уокер участие в клубном чемпионате мира в составе «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, примет ли защитник Кайл Уокер участие в клубном чемпионате мира в составе «горожан». Напомним, Уокер находится в аренде в «Милане».

«Примет ли участие Уокер в КЧМ? Нет», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Уокер провёл за «Милан» 14 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2025 года, а — с «Манчестер Сити» до лета 2026-го. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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