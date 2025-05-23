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Акинфеев заявил о нежелании отвечать на вопросы о своём будущем

Акинфеев заявил о нежелании отвечать на вопросы о своём будущем
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39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что на текущий момент не хочет отвечать на вопросы относительно своего будущего.

– Интервью выходит к последнему матчу сезона. И у людей не может не возникнуть вопрос относительно твоего будущего.
– Пусть у людей возникают вопросы о чём угодно, это нормально. Но мне сейчас не хочется отвечать на них. Всё, что будет в моей карьере, это моё, и решать буду только я. Придёт время, и все всё поймут. Так же, как это было в сборной. Я заранее понимал, что после чемпионата мира не буду играть в национальной команде. Если я принял какое-то решение, значит, так и будет. А сейчас для меня главное, чтобы команда достойно завершила сезон, — приводит слова Акинфеева пресс-служба красно-синих на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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