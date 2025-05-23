Анчелотти подтвердил, что Хаби Алонсо возглавит «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к Хаби Алонсо, близкому к назначению в «Королевский клуб».

«Совет для следующего тренера? Я не хочу давать советов, у каждого своя методика. Но наслаждайтесь временем в «Реале». Первым [тренером после меня] станет Хаби Алонсо, и я желаю ему всего наилучшего в мире. Он обладает навыками, чтобы тренировать мадридский «Реал». Наслаждайся этим, вот что я хочу сказать», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хаби Алонсо будет представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала» в понедельник, 26 мая.

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