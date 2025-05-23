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В «Ахмате» объяснили, почему самолёт с командой приземлился в Москве

В «Ахмате» объяснили, почему самолёт с командой приземлился в Москве
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В пресс-службе грозненского «Ахмата» рассказали, почему самолёт с командой не смог приземлиться в Санкт-Петербурге и сел в Москве в аэропорту «Внуково». В субботу, 24 мая, «Ахмат» сыграет с «Зенитом» в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра начнётся в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из-за грозы и непогоды в Санкт-Петербурге мы приземлились во «Внуково», дозаправились. Сейчас команда вылетает в Питер», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. На протяжении последних шести лет сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами страны. «Ахмат» с 25 очками идёт на 14-м месте.

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