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Вирц перейдёт в «Ливерпуль», его переход станет третьим по стоимости в истории — Тавольери

Вирц перейдёт в «Ливерпуль», его переход станет третьим по стоимости в истории — Тавольери
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Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц решил отклонить предложение «Баварии» и перейти в английский «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее сообщалось, что футболист согласился стать игроком мюнхенцев.

По информации источника, Вирц лично сообщил руководству «Баварии» о своём решении. Теперь «Ливерпуль» завершит соглашение с леверкузенским «Байером» на сумму около € 150 млн.

Таким образом, трансфер Вирца в «Ливерпуль» станет третьим по сумме в истории футбола, уступая только переходам Неймара (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (€ 180 млн) в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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