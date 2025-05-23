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«Бавария» рассматривает двух нападающих для усиления атаки — Плеттенберг

«Бавария» рассматривает двух нападающих для усиления атаки — Плеттенберг
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«Бавария» проявляет интерес к крайнему нападающему «Милана» Рафаэлю Леау и вингеру «Брайтона» Каору Митоме. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает этих футболистов для усиления левого фланга атаки. Подчёркивается, что у Жорже Мендеша, агента Леау, хорошие отношения со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Митома сыграл 40 матчей во всех соревнованиях, где забил 11 голов и сделал три ассиста.

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