«Аль-Хиляль» готов платить Бруну Фернандешу более £ 33 млн в год — GMS

«Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. В связи с этим саудовский клуб предоставил португальскому футболисту 72 часа на принятие решения. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «Аль-Хиляль» готов предложить 30-летнему хавбеку заработную плату в размере £ 700 тыс. в неделю, а также дополнительные бонусы. В случае согласия Фернандеша на переход «Аль-Хиляль» обратится к «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера игрока.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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