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Для посещения матча за Суперкубок России потребуется карта болельщика

Для посещения матча за Суперкубок России потребуется карта болельщика
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Для посещения матча за Суперкубок России будет необходима карта болельщика.

«Утверждено подготовленное Минспортом России Распоряжение Правительства России о включении в действующий перечень официальных спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации и аутентификации зрителей, участников и других задействованных лиц с помощью карты болельщика, Суперкубка России по футболу.

Суперкубок – это матч между победителем Кубка России и чемпионом Российской Премьер-Лиги. Он имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется.

Таким образом, после принятия изменений для посещения Суперкубка зрителям и другим участникам мероприятия потребуется оформление карты болельщика – так же, как это уже предусмотрено для матчей Премьер-Лиги и финала Кубка России», — написано на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Ранее карта болельщика не требовалась для посещения матча за Суперкубок России.

В Суперфинале Фонбет Кубка России сыграют «Ростов» и ЦСКА. Перед последним туром РПЛ шансы на чемпионство есть у двух клубов: у «Краснодара» и «Зенита».

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