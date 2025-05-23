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«Благодарен за всё». Игрок «Реала» Тчуамени попрощался с Карло Анчелотти

«Благодарен за всё». Игрок «Реала» Тчуамени попрощался с Карло Анчелотти
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Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени попрощался с Карло Анчелотти. Ранее «сливочные» объявили, что итальянец покинет клуб по завершении текущего сезона. Он продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

«Мистер, спасибо вам и вашему персоналу за всё! Было очень приятно получить шанс поработать с одним из лучших тренеров в истории. Я всегда буду благодарен за всё, что вы дали мне как игроку и как человеку. Всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написал Тчуамени в своих соцсетях.

Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала», выиграв три титула в Лиге чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала».

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