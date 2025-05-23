Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Игра состоится 29 июня на стадионе «Фишт». Начало — в 19:00 мск.

«Игра в Сочи станет одним из самых важных этапов подготовки сине‑бело‑голубых к старту сезона‑2025/2026», — говорится в заявлении «Зенита».

«Зенит» после 29 встреч располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Црвена Звезда» после 36 игр возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

В последний раз команды встречались между собой 8 июля в матче Летнего Кубка РПЛ. Тогда сильнее оказался сербский клуб (2:1).

Материалы по теме
Фото
Экс-защитник «Зенита» Родригао перешёл в «Црвену Звезду»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android