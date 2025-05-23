«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Санкт-петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Игра состоится 29 июня на стадионе «Фишт». Начало — в 19:00 мск.

«Игра в Сочи станет одним из самых важных этапов подготовки сине‑бело‑голубых к старту сезона‑2025/2026», — говорится в заявлении «Зенита».

«Зенит» после 29 встреч располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Црвена Звезда» после 36 игр возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

В последний раз команды встречались между собой 8 июля в матче Летнего Кубка РПЛ. Тогда сильнее оказался сербский клуб (2:1).