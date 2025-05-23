Стало известно, что оказало главное влияние на решение Вирца выбрать «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц принял окончательное решение перейти в «Ливерпуль» грядущим летом после личного разговора с главным тренером «красных» Арне Слотом. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий футболист уже отказал «Баварии», проявляющей к нему интерес. Подчёркивается, что главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани также общался с Вирцем, но он склоняется к переходу в стан мерсисайдцев.

Ранее СМИ сообщили о готовности «Ливерпуля» заплатить € 150 млн за 22-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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