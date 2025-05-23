«Чехарда не ведёт ни к чему хорошему». Корниленко — о возможном увольнении Станковича

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал приближающийся к завершению сезон-2024/2025 для московского «Спартака», а также высказался о возможном увольнении сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

«Поделил бы сезон для «Спартака» на две части. Была очень хорошая осень. Все получали удовольствие от того, как играл «Спартак». А после зимних сборов увидели совсем другую команду. Почему? Трудно говорить, не находясь внутри. Были приобретены игроки, которые продублировали позиции с футболистами, которые и так были на хорошем счету, тот же Манфред Угальде.

Почти в каждом матче Станкович проявлял себя эмоционально, были карточки. Увольнение? Чехарда не ведёт ни к чему хорошему», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» набрал 54 очка в 29 матчах и занимает в РПЛ пятое место. Красно-белые имеют теоретическую возможность подняться на третью строчку турнирной таблицы — для этого им нужна собственная победа дома над «Химками», а также выездное поражение московского «Динамо» от «Краснодара» и невыигрыш ЦСКА на своём поле у «Пари НН».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».