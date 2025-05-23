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Игрок «Реала» Джуд Беллингем трогательно попрощался с Карло Анчелотти

Игрок «Реала» Джуд Беллингем трогательно попрощался с Карло Анчелотти
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем попрощался с Карло Анчелотти. Ранее «сливочные» объявили, что итальянец покинет клуб по завершении текущего сезона. Он продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

«Мистер, спасибо вам за всё. Мне было очень приятно учиться у самого успешного тренера нашего клуба и одного из величайших тренеров всех времён. То, чему вы научили меня о жизни и футболе, останется со мной навсегда, и я буду вам за это благодарен. Желаю удачи на вашем следующем пути, желаю вам, вашему штабу и вашей семье только счастья!» — написал Беллингем в своих соцсетях.

Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала», выиграв три титула в Лиге чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала».

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