«Комо» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 38-го тура Серии А

Сегодня, 23 мая, в матче 38-го тура Серии А встретятся «Комо» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Комо»: Рейна, Войвода, Валле, Смолчич, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Пас, Какере, Стрефезза, Дувикас.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, де Врей, Аугусто, Дармиан, Чалханоглу, Асллани, Димарко, Корреа, Залевски, Тареми.

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Наполи» на одно очко. «Комо» занимает 10-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.

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