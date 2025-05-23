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«Ливерпуль» сделал официальное предложение «Байеру» по трансферу Вирца — Романо

«Ливерпуль» сделал официальное предложение «Байеру» по трансферу Вирца — Романо
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Английский «Ливерпуль« сделал официальное предложение леверкузенскому «Байеру» по переходу атакующего полузащитника Флориана Вирца, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после согласия игрока на переход в стан «красных» клубы теперь ведут переговоры о сумме трансфера. Отмечается, что англичане хотят, чтобы сделка состоялась как можно скорее, а не затянулась надолго, во избежание сюрпризов.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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