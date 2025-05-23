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Кевин Де Брёйне дал согласие на переход в «Наполи» — Ди Марцио

Кевин Де Брёйне дал согласие на переход в «Наполи» — Ди Марцио
Кевин Де Брёйне
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Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне близок к переходу в итальянский «Наполи». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 33-летний хавбек сборной Бельгии дал согласие на трансфер в неаполитанскую команду. На данный момент стороны активно обсуждают переход.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл за «горожан» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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